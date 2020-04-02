«Не страдает ли Бресник манией величия?» Тим ответил на дерзкое заявление бывшего тренера

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал заявление своего бывшего тренера Гюнтеса Бресника. Тот заявил, что если бы не он, Доминик бы по-прежнему играл фьючерсы, а его отец был бы простым тренером.
«Не могу не прокомментировать такое заявление. Если Бреснику не хватает уважения, которого он заслуживает, поскольку я обязан ему всем, если он серьезно считает, что мой отец без него остался бы тренером в клубе, а я был игроком уровня фьючерсов, то возникает вопрос по поводу того, не страдает ли он манией величия? С его стороны так точно не хватает уважения ко мне и моему отцу.
Я бы не расстался с Гюнтером без веской причины. Он знает, почему я принял такое решение. Я же не буду называть причину. По крайней мере, пока», — цитирует Тима Spox.
Напомним, Бресник работал с Тимом с детских лет. Именно под его руководством Доминик стал одним из ведущих игроков мира. Их сотрудничество прекратилось в 2019 году.
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