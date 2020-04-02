Федерер — об отмене Уимблдона: опустошение

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на решение организаторов Уимблона об отмене предстоящего розыгрыша старейшего турнира планеты. Сам 38-летний уроженец Базеля является восьмикратным победителем лондонского мэйджора.



«Опустошение», — написал Роджер в своём «твиттере».



Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно сегодня, 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Уимблдон-2020 официально отменён