Федерер — об отмене Уимблдона: опустошение

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на решение организаторов Уимблона об отмене предстоящего розыгрыша старейшего турнира планеты. Сам 38-летний уроженец Базеля является восьмикратным победителем лондонского мэйджора.
«Опустошение», — написал Роджер в своём «твиттере».
Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно сегодня, 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
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