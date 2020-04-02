22-кратный чемпион ТБШ допустил, что Федерер больше никогда не сыграет на Уимблдоне

Бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж, на счету которого 22 титула на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, не исключил, что 38-летний Роджер Федерер больше никогда не выступит на Уимблдоне. Напомним, вчера, 1 апреля, организаторы объявили об отмене Уимблдона в 2020 году.

«Роджер должен задать вопрос самому себе, насколько он будет мотивирован на то, чтобы вернуться в следующем году. Чем меньше матчей играешь в таком возрасте, тем тяжелее вернуться и восстановить былые кондиции», — приводит слова Вудбриджа TVNZ.

Напомним, на счету Федерера 20 титулов на турнирах «Большого шлема», в том числе 8 на Уимблдоне.

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