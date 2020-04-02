22-кратный чемпион ТБШ допустил, что Федерер больше никогда не сыграет на Уимблдоне
Бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж, на счету которого 22 титула на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, не исключил, что 38-летний Роджер Федерер больше никогда не выступит на Уимблдоне. Напомним, вчера, 1 апреля, организаторы объявили об отмене Уимблдона в 2020 году.
«Роджер должен задать вопрос самому себе, насколько он будет мотивирован на то, чтобы вернуться в следующем году. Чем меньше матчей играешь в таком возрасте, тем тяжелее вернуться и восстановить былые кондиции», — приводит слова Вудбриджа TVNZ.
Напомним, на счету Федерера 20 титулов на турнирах «Большого шлема», в том числе 8 на Уимблдоне.
Также посмотрите видео фантастического попадания теннисиста в баскетбольное кольцо.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
11:51
-
10:57
-
09:22
-
00:52
-
00:25
- 1 апреля 2020
-
22:29
-
22:29
-
19:55
-
19:11
-
19:11
-
18:07
-
17:56
-
16:57
-
16:37
-
16:02
-
14:40
-
14:21
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
11:21
-
10:41
-
10:16
-
09:41
-
09:28
-
01:08
- 31 марта 2020
-
22:24
-
21:18
-
19:47
-
18:46
-
15:58
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
13:58
Партнерский контент