Отборочные турниры Кубка Федерации перенесены с июня на неопределённый срок

Международная федерация тенниса вслед за WTA и АТР объявила о приостановке проводимых турниров до 13 июля из-за угрозы распространения коронавируса. Четыре региональных отборочных турнира Кубка Федерации, которые должны были начаться 8 июня, перенесены на более поздний срок. Соревнования должны были пройти в Боливии, Литве, Малайзии и Панаме. Турниры будут проведены, как только это станет безопасно.
«Защита здоровья и благополучия всех тех, кто занимается теннисом, а также широкой общественности была и остаётся нашим приоритетом. Мы признаём, что эти решения окажут значительное влияние на весь спорт, и не относимся к ним легкомысленно, однако мы должны продолжать руководствоваться экспертным мнением и доказательствами. Мы привержены принятию активного и ответственного подхода к решению стоящих перед нами задач», — приводит слова президента ITF Дэвид Хаггерти сайт Кубка Федерации.
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