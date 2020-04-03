Циципас — об отмене Уимблдона: лёг спать, думая, что это первоапрельская шутка

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал отмену Уимблдонского турнира в сезоне-2020 из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я лёг спать с уверенностью, что отмена Уимблдона — это просто дурная первоапрельская шутка. Но сегодня проснулся и обнаружил, что Уимблдон на самом деле отменён и придётся пропустить этот особенный турнир. Уже не могу дождаться 2021 года! Оставайтесь дома и будьте здоровы!» — написал Циципас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 51 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
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