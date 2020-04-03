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Беккер объяснил, почему Уимблдон нельзя было перенести на более поздний срок

Беккер объяснил, почему Уимблдон нельзя было перенести на более поздний срок
Теннис / ATP 0

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал отмену Уимблдона. Ранее стало известно, что организаторы решили не проводить турнир в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

«В идеале я хотел, чтобы организаторы подождали до начала мая, чтобы принять решение. Но если включить ТВ и послушать, что происходит в мире, все плохие новости, можно понять, сколько людей страдает и умирает.

Не думаю, что у Уимблдона будут финансовые проблемы из-за отмены. Это один из самых успешных турниров в календаре.

Проблема заключается в покрытии. Его можно подготовить только в летние месяцы. Но для этого нужно время, требуется больше времени на подготовку, чем для любого другого покрытия. Можно сыграть «Ролан Гаррос» или US Open позже, например, в октябре. Но на траве можно играть только летом», — цитирует Беккера Tennis Head.

Беккер призвал организаторов Уимблдона не спешить с решением о судьбе турнира
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