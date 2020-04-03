Дядя Надаля: Гейтс ещё в феврале предупреждал Рафу, что ситуация с коронавирусом ухудшится

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о беседе своего племянника с миллиардером Биллом Гейтсом. Надаль вместе с Гейтсом принимал участие в благотворительном турнире в Южной Африке в феврале 2020 года.
«Когда Рафа играл в ЮАР, он говорил с Биллом Гейтсом. Тогда Гейтс рассказал ему, что происходит в Китае. Он предупредил, что ситуация ухудшится.
Не знаю, повлияло бы это как-то на нас, ведь человек быстро всё забывает. До тех пор, пока не появится лекарство или вакцина, как мне кажется, ситуация будет оставаться сложной. Мы будем жить в условиях неопределённости и опасности.
Главное — спасать жизни. Но в политических системах многих стран много невежественных людей. Нужно устранить фанатизм политиков, они должны защищать наши жизни, а не идеалы», — цитирует Надаля Marca.
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