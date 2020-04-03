Глава оргкомитета Уимблдона опасается, что в 2020 году сезон так и не возобновится

Глава оргкомитета Уимблдона Ричард Льюис опасается, что теннисный сезон может не возобновиться в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что организаторы не будут проводить Уимблдон в 2020 году. Турнир отменили впервые с 1945 года.
«Кто знает, что будет дальше? Всё это — вызов для нас всех. Будем надеяться, что US Open и «Ролан Гаррос» состоятся. Будет здорово, если спорт вернётся в нашу жизнь.
Оптимист во мне (а я обычно не очень оптимистичен) надеется, что турниры на «харде» в США, большие турниры состоятся. Монреаль, Торонто и Цинцинатти. Но все мы понимаем, что сейчас сложный момент.
Не думаю, что нет такой вероятности, что теннисные турниры в 2020 году больше не состоятся. Но мне хочется думать, что всё образуется», — цитирует Льюиса The Guardian.
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