«Никогда не забывал о своих корнях». Димитров рассказал о помощи в борьбе с коронавирусом

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о пожертвовании, которое он сделал на родине для борьбы с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что Димитров пожертвовал неназванную сумму для закупки оборудования в госпиталях его родного города Хасково.

«Я родился в очень маленьком городе. При этом я никогда не забывал о своих корнях. Я просто хочу помочь. Я выступаю за Болгарию на протяжении всей моей жизни, у меня по-прежнему болгарский паспорт.

Действительно уважаю наших людей и ту поддержку, которую я от них всегда получал. Я воспринимаю свою помощь не только как возможность сделать что-то хорошее для страны. Меня действительно тронула эта ситуация, а пожертвование помогло почувствовать себя живым.

Я всегда был в курсе происходящего дома. Мы зачастую забываем, кто является настоящими героями в таких ситуациях: все врачи, люди, работающие в магазинах, на заправках, обслуживающий персонал. Нужно ценить их труд. Думаю, что в обычное время мы этого не делали.

Надеюсь, у меня будут возможности и партнёры, чтобы продолжать оказывать помощь. Я всегда хотел сделать что-то подобное. Существуют более значимые вещи, я бы хотел в них участвовать», — цитирует Димитрова пресс-служба ATP.