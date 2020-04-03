«Никогда не забывал о своих корнях». Димитров рассказал о помощи в борьбе с коронавирусом

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о пожертвовании, которое он сделал на родине для борьбы с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что Димитров пожертвовал неназванную сумму для закупки оборудования в госпиталях его родного города Хасково.
«Я родился в очень маленьком городе. При этом я никогда не забывал о своих корнях. Я просто хочу помочь. Я выступаю за Болгарию на протяжении всей моей жизни, у меня по-прежнему болгарский паспорт.
Действительно уважаю наших людей и ту поддержку, которую я от них всегда получал. Я воспринимаю свою помощь не только как возможность сделать что-то хорошее для страны. Меня действительно тронула эта ситуация, а пожертвование помогло почувствовать себя живым.
Я всегда был в курсе происходящего дома. Мы зачастую забываем, кто является настоящими героями в таких ситуациях: все врачи, люди, работающие в магазинах, на заправках, обслуживающий персонал. Нужно ценить их труд. Думаю, что в обычное время мы этого не делали.
Надеюсь, у меня будут возможности и партнёры, чтобы продолжать оказывать помощь. Я всегда хотел сделать что-то подобное. Существуют более значимые вещи, я бы хотел в них участвовать», — цитирует Димитрова пресс-служба ATP.
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