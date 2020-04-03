Карантин-дэнс. Гаврилова показала, как обработать руки в танце

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова опубликовала новый ролик в своём «твиттере». Спортсменка показала, как можно мыть руки в танце, назвав происходящее «карантин-дэнс».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Многие спортсмены неоднократно призывали людей тщательно мыть руки из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано уже более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.