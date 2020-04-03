Халеп — о пандемии коронавируса: в какой-то мере мне повезло

Румынская теннисистка Симона Халеп высказала своё мнение о ситуации в теннисе в условиях мировой пандемии коронавируса.
«Всё произошло слишком быстро. Забавно, что и без участия вируса я планировала пропустить несколько турниров. В феврале я выиграла соревнования в Дубае и лишь усилила травму ноги. С турнира в Индиан-Уэллсе, к примеру, я снялась ещё до его официальной отмены. В каком-то смысле мне даже повезло, что я травмировалась именно в этот момент.
Всё время восстанавливалась в Румынии, хотя на корт пока ещё не выходила. В целом от коронавируса мне удалось оградиться. После турнира в Дубае я никуда не ездила, старалась ни с кем не общаться, дистанцировалась. В Европе ситуация просто страшная. Я сделала пожертвование в пользу больниц Бухареста и Констанцы. Призываю сделать то же самое всех, кто имеет такую возможность», — цитирует Симону The Times.
- 3 апреля 2020
-
21:01
-
20:06
-
19:44
-
17:00
-
15:43
-
15:31
-
14:54
-
14:13
-
12:44
-
11:51
-
10:55
-
09:42
-
09:29
-
00:24
- 2 апреля 2020
-
22:21
-
21:45
-
19:54
-
18:24
-
15:00
-
13:01
-
11:51
-
10:57
-
09:22
-
00:52
-
00:25
- 1 апреля 2020
-
22:29
-
22:29
-
19:55
-
19:11
-
19:11
-
18:07
-
17:56
-
16:57
-
16:37
-
16:02