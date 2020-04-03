Халеп — о пандемии коронавируса: в какой-то мере мне повезло

Румынская теннисистка Симона Халеп высказала своё мнение о ситуации в теннисе в условиях мировой пандемии коронавируса.



«Всё произошло слишком быстро. Забавно, что и без участия вируса я планировала пропустить несколько турниров. В феврале я выиграла соревнования в Дубае и лишь усилила травму ноги. С турнира в Индиан-Уэллсе, к примеру, я снялась ещё до его официальной отмены. В каком-то смысле мне даже повезло, что я травмировалась именно в этот момент.



Всё время восстанавливалась в Румынии, хотя на корт пока ещё не выходила. В целом от коронавируса мне удалось оградиться. После турнира в Дубае я никуда не ездила, старалась ни с кем не общаться, дистанцировалась. В Европе ситуация просто страшная. Я сделала пожертвование в пользу больниц Бухареста и Констанцы. Призываю сделать то же самое всех, кто имеет такую возможность», — цитирует Симону The Times.