Южный отдавал честь, ломал ракетку, Рублёв кусал кулак. Забавные фото эмоций в теннисе

17 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.
Таким образом, практически все грунтовые и травяные турниры 2020 года, включая Уимблдон, сыграны не будут. Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. Согласно предварительным планам «Ролан Гаррос» должен пройти в сентябре.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4140 заболевших.
Пока теннисный сезон на паузе, предлагаем вашему вниманию эмоциональные и забавные кадры теннисистов, подготовленные специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.
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