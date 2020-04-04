Южный отдавал честь, ломал ракетку, Рублёв кусал кулак. Забавные фото эмоций в теннисе

17 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня.

Таким образом, практически все грунтовые и травяные турниры 2020 года, включая Уимблдон, сыграны не будут. Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. Согласно предварительным планам «Ролан Гаррос» должен пройти в сентябре.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4140 заболевших.

Пока теннисный сезон на паузе, предлагаем вашему вниманию эмоциональные и забавные кадры теннисистов, подготовленные специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.