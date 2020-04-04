С. Уильямс встретила крокодила во время прогулки. Видео
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс встретила крокодила во время прогулки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
С. Уильямс вместе с мужем пьёт армянский коньяк на карантине. Видео
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