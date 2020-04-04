Халеп: на сегодняшний день всё выглядит так, будто мы не возобновим сезон в июле

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась мнением о ситуации с отменой турниров из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что соревнования возобновятся летом.

«На мой взгляд, ситуация затянется дольше, чем до июля. Надеемся, всё это не повлияет на US Open, но нельзя быть уверенной, ведь в Нью-Йорке сейчас такие масштабные проблемы.

Есть и худший сценарий, что в 2020 году все турниры будут изменены. Уверена, мы преодолеем этот период, если будем прислушиваться к рекомендациям и оставаться дома. Впрочем, на сегодняшний день всё выглядит так, будто мы не начнём играть в июле.

Не знаю, как будет в плане возвращения после такого длительного перерыва. Никто из нас не оказывался в такой ситуации. Лично у меня будут сложности, это точно», — цитирует Халеп Eurosport.