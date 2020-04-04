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Каспер Рууд сыграл в балконный теннис без мяча

Каспер Рууд сыграл в балконный теннис без мяча
Теннис / ATP 0

Норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал новый видеоролик. 21-летний спортсмен сыграл в новую разновидность так называемого балконного тенниса. Рууд даже не использовал теннисный мяч. Норвежец сделал несколько движений, изображающих подачи, приём мяча и удары.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Балконный теннис» стал популярен из-за самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Любители тенниса записывают роли, в которых играют на балконах и через окна.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. Из-за пандемии теннисные турниры отменили как минимум до лета 2020 года.

Игра в балконный теннис закончилась после того, как соперники уронили мяч
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