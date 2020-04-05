Барти — об отмене Уимблдона: очень подавлена, что не поеду на свой любимый турнир

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала отмену Уимблдона из-за пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что новость для неё стала большим ударом.

«Очень подавлена, что не поеду на свой любимый турнир в этом году! Уимблдон для меня всегда будет особенным местом.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На текущий момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

Турнир будет отменён впервые с 1945 года. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 50 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.