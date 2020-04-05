Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки олимпийских теннисных турниров в Сиднее-2000.



Олимпиада-2000. Мужчины. Турнирная сетка

Олимпиада-2000. Женщины. Турнирная сетка



Для Роджера Федерера это была первая Олимпиада. В Сиднее-2000 швейцарец проиграл в полуфинале Томми Хаасу, а в матче за бронзу – французу Арно ди Паскуалю. Первый номер посева Марат Сафин после победного US Open оступился на старте, проиграв французу Фабрису Санторо, зато золота Олимпиады добился другой россиянин – Евгений Кафельников. По пути к успеху Евгений справился с такими грозными соперниками как Хуан-Игнасио Чела (Аргентина), Марк Филиппуссис (Австралия), Густаво Куэртен (Бразилия), а в финале в пяти сетах оказался сильнее немца Томми Хааса.

У женщин чемпионка Олимпиады-1996 Линдсей Дэвенпорт после успеха на старте нового розыгрыша снялась со второго матча из-за травмы. Россиянка Елена Лиховцева проиграла в стартовом матче, Анастасия Мыскина – во втором круге, а Елена Дементьева добралась аж до финала, где уступила Винус Уильямс. В матче за третье место ещё одна американка — Моника Селеш обыграла австралийку Елену Докич.

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Золото Николаса Массу и Жюстин Энен. Сетки Олимпиады в Афинах-2004