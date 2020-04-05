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Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000

Золото Кафельникова и Винус, серебро Дементьевой. Сетки Олимпиады в Сиднее-2000
Теннис 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки олимпийских теннисных турниров в Сиднее-2000.

Олимпиада-2000. Мужчины. Турнирная сетка
Олимпиада-2000. Женщины. Турнирная сетка

Для Роджера Федерера это была первая Олимпиада. В Сиднее-2000 швейцарец проиграл в полуфинале Томми Хаасу, а в матче за бронзу – французу Арно ди Паскуалю. Первый номер посева Марат Сафин после победного US Open оступился на старте, проиграв французу Фабрису Санторо, зато золота Олимпиады добился другой россиянин – Евгений Кафельников. По пути к успеху Евгений справился с такими грозными соперниками как Хуан-Игнасио Чела (Аргентина), Марк Филиппуссис (Австралия), Густаво Куэртен (Бразилия), а в финале в пяти сетах оказался сильнее немца Томми Хааса.

Олимпиада (м). Финал
28 сентября 2000, четверг
Томми Хаас
Германия
Томми Хаас
Т. Хаас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 2 6 3
7 7 		3 6 4 6
             
Евгений Кафельников
Россия
Евгений Кафельников
Е. Кафельников
Олимпиада (м). За 3-е место
28 сентября 2000, четверг
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 9 3
7 7 		6 7 6
         
Арно Ди Паскуаль
Франция
Арно Ди Паскуаль
А. Ди Паскуаль

У женщин чемпионка Олимпиады-1996 Линдсей Дэвенпорт после успеха на старте нового розыгрыша снялась со второго матча из-за травмы. Россиянка Елена Лиховцева проиграла в стартовом матче, Анастасия Мыскина – во втором круге, а Елена Дементьева добралась аж до финала, где уступила Винус Уильямс. В матче за третье место ещё одна американка — Моника Селеш обыграла австралийку Елену Докич.

Олимпиада (ж). Финал
28 сентября 2000, четверг
Елена Дементьева
Россия
Елена Дементьева
Е. Дементьева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Олимпиада (ж). За 3-е место
28 сентября 2000, четверг
Елена Докич
Австралия
Елена Докич
Е. Докич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Моника Селеш
США
Моника Селеш
М. Селеш
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