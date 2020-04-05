Надаль проиграл сестре в домашний теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл шуточную игру в домашний теннис с младшей сестрой, Изабель. Испанцы накоротке обменивались ударами, а своеобразной сеткой служили два стула.



В ходе шуточного матча Рафа трижды ошибся при обработке мяча, тогда как Изабель допустила лишь одну неточность.



«В итоге… Сестра меня обыграла. Нужно взбодриться», — подписал выложенное в «Инстаграме» видео испанец.

Видео доступно на «Чемпионате».



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Теннисный сезон возобновится не ранее 13 июля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.