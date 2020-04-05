Боб и Майк Брайан могут досрочно завершить карьеру из-за коронавируса

Американские теннисисты Боб и Майк Брайан раздумывают о досрочном завершении карьеры. Как сообщает Yahoo Sports, такое решение связано с неопределённостью, с которой столкнулись все теннисисты из-за пандемии коронавируса.
41-летние американцы планировали завершение карьеры на US Open 2020, однако теперь проведение турнира находится под вопросом — все соревнования, запланированные до 13 июля, отменены.
Напомним, братья Брайан — один из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе 16 побед на турнирах «Большого шлема», шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали — золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008.
В 2010 году Майк и Боб побили рекорд австралийцев Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда по количеству совместно завоёванных титулов.
В настоящее время Боб и Майк Брайан являются 27-й и 28-й ракетками мира в парном разряде. Большую часть прошлого сезона Боб Брайан пропустил из-за травмы бедра. Майк в это время выступал с соотечественником Джеком Соком и выиграл Уимблдон, Открытый чемпионат США и Итоговый чемпионат АТР.
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