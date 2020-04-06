Экс четвёртая ракетка мира Кифер запустил производство защитных масок

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2006 года, бывшая четвёртая ракетка мира немец Николас Кифер запустил производство защитных масок.

Кифер работает с компанией из Касселя (Германия), которая производит текстильную продукцию, а также выпускает коллекцию одежды, разработанную теннисистом. Из-за пандемии коронавируса компания начала производить многоразовые защитные маски.

«Я загорелся этой идеей и сказал, что ещё могу помочь с дистрибуцией. Всё идёт весьма хорошо, приятно получать поддержку от людей. Они рады, что маски производят в Германии. Я не мог представить, что подобное случится. Очень грустно, что вирус появился и такое происходит. С другой стороны, мне очень нравится помогать и поддерживать людей. Мы можем выпускать от 300 до 500 масок в день», – приводит слова Кифера официальный сайт ATP.