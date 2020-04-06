Фицджеральд: шанс С. Уильямс побить рекорд Маргарет Корт может раствориться в воздухе

Бывший капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса, экс первая ракетка мира в парном разряде Джон Фицджеральд заявил, что Серена Уильямс может лишиться шанса превзойти рекорд Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема» из-за пандемии коронавируса.
«В последнее время у Серены не выходит выиграть в финале «Большого шлема». Если в ближайшие несколько месяцев она не получит возможности сыграть на нескольких мэйджорах, её шанс побить рекорд Маргарет Корт может раствориться в воздухе. Мы не знаем, как долго она останется в форме в своём возрасте. Я не проявляю неуважения, просто время идёт. Она — одна из величайших теннисисток, которых мы видели, но сможет ли она установить этот рекорд? Это вопрос к ней, и она будет страдать, думая об этом, как и Роджер Федерер, думая о своём рекорде», – приводит слова Фицджеральда WWOS.
Ранее Серена Уильямс показала, как встретила крокодила во время прогулки.
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