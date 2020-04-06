«Не ложитесь спать голодными». Кирьос предложил свою помощь нуждающимся

Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил обращаться к нему за помощью всем нуждающимся австралийцам во время пандемии коронавируса.

«Если кто-нибудь не работает, просто не получает дохода, остался без еды или просто наступили тяжёлые времена… Не ложитесь спать с пустым животом. Не бойтесь и не стесняйтесь написать мне сообщение. Я буду счастлив поделиться тем, что имею. Даже если нужна упаковка макарон, батон хлеба и пакет молока. Я оставлю их у вашего порога без лишних вопросов», – написал Кирьос на своей странице в «Инстаграме».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.

Ранее Кирьос показал, как проводит время на карантине.