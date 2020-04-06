Краинович: думаю, если US Open отменят, сезон будет завершён

Сербский теннисист Филип Краинович прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«Я шокирован и очень опечален тем, что Уимблдон отменили. С другой стороны, мы знали, что это случится. Мы постоянно на связи с организаторами турниров. У нас есть группа в WhatsApp, там нас информируют о происходящем. Очень жаль, но главное, чтобы люди справились с этим хаосом настолько безболезненно, насколько это возможно.



Я надеюсь, US Open состоится, но сомневаюсь, что это случится. Мы все на это надеемся. Если US Open отменят, я думаю, сезон будет завершён, и мы встретимся друг с другом в следующем году. Мне жаль, что так вышло, потому что старт сезона был одним из лучших в моей карьере», – приводит слова Краиновича Sportklub.rs.

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