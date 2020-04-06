Организаторы Уимблдона надеются получить страховую выплату в размере € 114 млн из-за отмены турнира, который был ранее застрахован на случай пандемии. Об этом сообщает The Times.

Официально об отмене Уимблдона было объявлено 1 апреля. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) перенёс турнир на 2021 год. Провести турнир планировалось с 29 июня по 12 июля. Это первый с 1945 года случай, когда Уимблдон пришлось отменить.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.