Раонич — о переносе «Ролан Гаррос»: сейчас важно сыграть как можно больше «Больших шлемов»
Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал решение организаторов перенести «Ролан Гаррос» из-за пандемии коронавируса на конец сентября — начало октября, период вскоре после US Open.
«Я думаю, у теннисистов возникнут сложности из-за переноса «Ролан Гаррос», потому что переход с одного покрытия на другое произойдёт очень быстро. Надеюсь, что это не вызовет всплеска травм, потому что это непростая задача.
Доволен ли я этим решением? Думаю, что да. Во время сокращённого сезона для нас очень важно сыграть настолько много «Больших шлемов», насколько это возможно. Я счастлив, что нашли способ сделать это возможным, и надеюсь, что мы сможем справиться с ситуацией и посоревноваться на этих турнирах», – приводит слова Раонича CNN.
Раонич: во время самоизоляции много читаю, убираю все гаджеты в сторону
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