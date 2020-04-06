Раонич — о переносе «Ролан Гаррос»: сейчас важно сыграть как можно больше «Больших шлемов»

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал решение организаторов перенести «Ролан Гаррос» из-за пандемии коронавируса на конец сентября — начало октября, период вскоре после US Open.

«Я думаю, у теннисистов возникнут сложности из-за переноса «Ролан Гаррос», потому что переход с одного покрытия на другое произойдёт очень быстро. Надеюсь, что это не вызовет всплеска травм, потому что это непростая задача.



Доволен ли я этим решением? Думаю, что да. Во время сокращённого сезона для нас очень важно сыграть настолько много «Больших шлемов», насколько это возможно. Я счастлив, что нашли способ сделать это возможным, и надеюсь, что мы сможем справиться с ситуацией и посоревноваться на этих турнирах», – приводит слова Раонича CNN.