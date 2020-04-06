Рублёв: хочется верить, что начнём играть летом. Хотя морально уже готов к отмене сезона

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.
«Хочется верить, что начнём играть в конце лета. Хотя на самом деле в голове я уже принял вариант, при котором весь год отменится, и морально уже готов к такому сценарию. При этом хочется верить, что играть начнём в конце лета и доиграем месяц или два этого сезона. Хочется выйти на корт и сыграть, посмотрим, как будет, вдруг случится какое-то чудо, и всё пройдёт намного быстрее, чем многие прогнозируют.
О том, что «Ролан Гаррос» и Уимблдон не будут сыграны в срок, я понимал намного раньше, чем об этом было объявлено, и многие игроки тоже. Очевидно, что за месяц-два это всё не спадёт, потребуется намного больше времени. Смирился я, когда отменили турнир в Майами и объявили о паузе в соревнованиях на шесть недель. В других видах спорта уже отменяли большие турниры на гораздо большие сроки, так что было очевидно, и ситуацию я принял намного раньше.
Переписываемся с Кареном Хачановым. Тяжело сказать, как будет складываться ситуация, непонятно, как всё будет. Все в шоке – не только теннисисты. Во всём мире у людей примерно одинаковая реакция – в происходящее трудно поверить", – приводит слова Рублёва ТАСС.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике принял вызов Рублёва и поучаствовал в челлендже «20 касаний».
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