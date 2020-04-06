Пеннетта и Фоньини сыграли в теннис через детскую коляску
Итальянский теннисист Фабио Фоньини и его супруга, бывшая шестая ракетка мира Флавия Пеннетта, показали, как проводят время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсмены сыграли в теннис, используя в качестве сетки детскую коляску.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.
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