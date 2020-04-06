Иглесиас показал, как танцует с двухмесячной дочерью Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас, муж бывшей российской теннисистки Анны Курниковой, показал, как танцует со своей новорождённой дочерью. Певец выложил видео в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Курникова и Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. В феврале 2020 года Курникова родила дочь, которую назвали Машей. Именно с ней танцевал Иглесиас.

Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Россиянка дважды выигрывала парный турнир Открытого чемпионата Австралии вместе со швейцаркой Мартиной Хингис.

Теннисный сезон в настоящее время приостановлен. 18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.