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USTA призвала американцев отказаться от игры в теннис

USTA призвала американцев отказаться от игры в теннис
Теннис / ATP 0

Ассоциация тенниса США опубликовала обращение к любителям тенниса. Организация призвала игроков воздержаться от игры в теннис во время пандемии коронавируса.

«Учитывая рекомендации медиков, мы в USTA считаем, что в настоящее время лучше взять коллективную паузу в игре, которую все мы так любим», — говорится в сообщении.

Хоть пока и не доказано, что от игры в теннис может переноситься коронавирус, эксперты полагают, что инфекция может быть передана на покрытии мячей.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тысяч.

Из-за коронавируса «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, а Уимблдон и вовсе отменён.

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