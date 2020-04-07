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Шарапова и Кузнецова примут участие в виртуальном US Open

Шарапова и Кузнецова примут участие в виртуальном US Open
Теннис / WTA 0

US Open запустили виртуальный турнир в женском разряде среди победительниц Открытого чемпионата США по теннису прошлых лет. Организаторы турнира устроили подобную забаву из-за отмены всех официальных соревнований до 13 июля в условиях пандемии коронавируса.

В основную сетку турнира попали 32 победителя US Open разных лет. Участие в турнире примут россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Соперницей Шараповой в первом круге станет Маргарет Корт. Кузнецовой предстоит сыграть с Мартиной Навратиловой.

Победитель будет определяться с помощью голосования в официальных «твиттере» и «инстаграме» соревнований.

Ранее сообщалось, что бывший российский теннисист Марат Сафин стал победителем виртуального Открытого чемпионата США.

Ролик, в котором Шарапова объявила свой номер телефона, посмотрели более 2 млн человек
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