Шарапова и Кузнецова примут участие в виртуальном US Open

US Open запустили виртуальный турнир в женском разряде среди победительниц Открытого чемпионата США по теннису прошлых лет. Организаторы турнира устроили подобную забаву из-за отмены всех официальных соревнований до 13 июля в условиях пандемии коронавируса.

В основную сетку турнира попали 32 победителя US Open разных лет. Участие в турнире примут россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Соперницей Шараповой в первом круге станет Маргарет Корт. Кузнецовой предстоит сыграть с Мартиной Навратиловой.

Победитель будет определяться с помощью голосования в официальных «твиттере» и «инстаграме» соревнований.

Ранее сообщалось, что бывший российский теннисист Марат Сафин стал победителем виртуального Открытого чемпионата США.