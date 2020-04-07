Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман рассказал, почему болельщики Надаля и Федерера не любят Джоковича

Шварцман рассказал, почему болельщики Надаля и Федерера не любят Джоковича
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, почему поклонники швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля относятся с неприязнью к первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

«Федерер и Надаль – потрясающие игроки, но также они отличаются идеальным поведением на корте. За 20 лет было так мало ситуаций, когда они выходили из себя на корте. Это кажется мне просто невероятным. Иногда такое случается, были конфликты с судьями, но это редкость. У Джоковича другой характер, на корте он простой человек, который показывает больше эмоций. И болельщикам это совсем не нравится. Конечно, это нормально, что фанаты Надаля и Федерера так относятся к Джоковичу», – приводит слова Шварцмана Tennis World USA.

Синнер призвал Федерера не завершать карьеру, пока они не сыграют с ним на Уимблдоне
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020