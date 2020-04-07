Шварцман рассказал, почему болельщики Надаля и Федерера не любят Джоковича

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал, почему поклонники швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля относятся с неприязнью к первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

«Федерер и Надаль – потрясающие игроки, но также они отличаются идеальным поведением на корте. За 20 лет было так мало ситуаций, когда они выходили из себя на корте. Это кажется мне просто невероятным. Иногда такое случается, были конфликты с судьями, но это редкость. У Джоковича другой характер, на корте он простой человек, который показывает больше эмоций. И болельщикам это совсем не нравится. Конечно, это нормально, что фанаты Надаля и Федерера так относятся к Джоковичу», – приводит слова Шварцмана Tennis World USA.