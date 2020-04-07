Симона Халеп рассказала, как проходит её восстановление после травмы голеностопа

Румынская теннисистка Симона Халеп в своём «твиттере» рассказала, как проходит восстановление после травмы голеностопа во время приостановки теннисного сезона.
«С моей ногой всё хорошо, я начала бегать и совсем не чувствую боли. Пока я не играю в теннис, но возможность приступить к тренировкам многое значит и приносит много позитивных мыслей. Я скучаю по своей команде, по игрокам, по турнирам в целом, скучаю по всем в туре. Я знаю, что это тяжёлый период для всех, но, если мы будем остаться дома, оставаться сильными и мыслить позитивно, это очень поможет, и всё будет хорошо. Не могу дождаться, когда снова смогу играть в теннис», – сказала Халеп.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
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