Дамир Джумхур пожертвовал медицинское оборудование одной из больниц в родной стране

107-я ракетка мира босниец Дамир Джумхур приобрёл медицинское оборудование для одной из больниц в городе Конице (Босния и Герцеговина), одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса городов в стране.
«Мой отец поддерживает связь с больницей. По договорённости с ними мы составили список необходимого оборудования и после осуществили пожертвование. Мы продолжим контактировать с ними, чтобы помочь, если понадобится ещё какое-то оборудование. Я не считаю это актом помощи, это моя ответственность. Я знаю, что происходит в Конице и с чем вся страна столкнулась прямо сейчас», – приводит слова Джумхура Tennis World USA.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
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