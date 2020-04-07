Директор Australian Open рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на AO-2021

Директор Australian Open Крэйг Тили рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на проведение турнира в следующем году.
«У меня нет уверенности, что произойдёт в ближайший месяц, не говоря о следующих восьми. Это исключительный период, который требует тщательного планирования и изучения большого количества вариантов.
Мы должны быть подготовлены к смене обстановки. Конечно, мы надеемся, что все вместе сможем справиться с пандемией настолько быстро, насколько возможно. Однако мы не знаем, какие из текущих мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, продолжат действовать в долгосрочном периоде.
Например, из-за того, что теннис тесно связан с перемещениями по всему миру, мы думаем, что могли бы сделать, если теннисистам придётся соблюдать карантин перед тем, как свободно передвигаться по Австралии.
Помимо этого, если массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены в следующем году, мы ищем возможность провести турнир только для телетрансляции. Это два варианта, которые нам нужно проработать», – приводит слова Тили The Age.
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