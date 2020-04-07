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Директор Australian Open рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на AO-2021

Директор Australian Open рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на AO-2021
Теннис / Большой шлем 0

Директор Australian Open Крэйг Тили рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на проведение турнира в следующем году.

«У меня нет уверенности, что произойдёт в ближайший месяц, не говоря о следующих восьми. Это исключительный период, который требует тщательного планирования и изучения большого количества вариантов.

Мы должны быть подготовлены к смене обстановки. Конечно, мы надеемся, что все вместе сможем справиться с пандемией настолько быстро, насколько возможно. Однако мы не знаем, какие из текущих мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, продолжат действовать в долгосрочном периоде.

Например, из-за того, что теннис тесно связан с перемещениями по всему миру, мы думаем, что могли бы сделать, если теннисистам придётся соблюдать карантин перед тем, как свободно передвигаться по Австралии.

Помимо этого, если массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены в следующем году, мы ищем возможность провести турнир только для телетрансляции. Это два варианта, которые нам нужно проработать», – приводит слова Тили The Age.

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