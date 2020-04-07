Хачанов показал, как тренируется с маленьким сыном на карантине. Видео

Третья ракетка России Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» милое видео с сыном, на котором теннисист приседает и выполняет другие упражнения с ребёнком на руках.

«Мои тренировки на карантине выглядят так», — написал Хачанов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

23-летний теннисист и его супруга Вероника состоят в браке с 2016 года. В сентябре 2019 года девушка родила сына. Мальчика решили назвать Давидом.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.