«Семья воссоединилась!» Надаль пообщался с учениками своей академии по видеосвязи

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пообщался по видеосвязи с учениками собственной теннисной академии, которая находится на Балеарских островах.

«Семья воссоединилась! Созвонились по видеосвязи всей семьёй, включая самого Рафаэля Надаля! Отлично поболтали!» — написали на странице академии в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице академии Надаля в "Инстаграме".

В марте академия теннисиста самоизолировалась из-за пандемии коронавируса.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.