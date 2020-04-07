«Семья воссоединилась!» Надаль пообщался с учениками своей академии по видеосвязи
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пообщался по видеосвязи с учениками собственной теннисной академии, которая находится на Балеарских островах.
«Семья воссоединилась! Созвонились по видеосвязи всей семьёй, включая самого Рафаэля Надаля! Отлично поболтали!» — написали на странице академии в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице академии Надаля в "Инстаграме".
В марте академия теннисиста самоизолировалась из-за пандемии коронавируса.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
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