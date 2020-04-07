Касаткина: в такой форс-мажорной ситуации сложно требовать компенсаций от WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала возможность получения финансовых выплат от WTA за приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

«Очки и рейтинг, понятное дело, нужно замораживать. Думаю, это сделать не так сложно. А вот с деньгами другой вопрос. Все игроки хотели бы получить какую-то компенсацию, помощь, потому что сейчас все сидят и ничего не получают. При этом я понимаю, насколько это сложно и для WTA, потому что спонсоры тоже теряют деньги. В такой форс-мажорной ситуации сложно что-то требовать, но если получится, то будет отлично и мы будем очень благодарны», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Ранее Касаткина показала, как отрабатывает трикшоты, как у Роджера Федерера.