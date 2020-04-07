Дарья Касаткина: идея тренироваться на парковке пришла от безысходности

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как тренируется во время приостановки теннисного сезона.

«Не так плохо переживаю карантин, но сидеть дома — скучно. Разбавляю досуг тренировками на парковке, фитнесом, сериалами — всем, что делают все остальные. Как пришла идея тренировок на парковке? От безысходности. Когда начался строгий карантин, я больше не смогла ездить в клуб и тренироваться. Тогда я пошла на парковку и начала тренироваться там. Стенка — отличный соперник. Продолжаю платить зарплату своему тренеру, все договоренности в силе. Тем более что мы продолжаем работать, он присылает мне тренировочные планы», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Смотрите видео, как Дарья Касаткина на парковке тренирует трикшоты, как у Роджера Федерера.

Касаткина поделилась эффектным фото с парковки