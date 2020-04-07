«Выбирайте шляпу с умом». Роджер Федерер запустил новый челлендж

Швейцарский теннисист Роджер Федерер запустил новый челлендж в своём «твиттере». Спортсмен показал, как быстро отбивает мяч от стены, и предложил повторить его трюк. Для видео теннисист надел стильную белую шляпу.

Спортсмен передал вызов Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Серене Уильямс, футболистам Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Джанлуиджи Буффону, баскетболистам Леброну Джеймсу, Стефену Карри, пилоту Формулы-1 Льюису Хэмильтону и другим.

«Вот эффективное упражнение для одиночных тренировок. Давайте посмотрим, что у вас получится! Присылайте мне видео, и я дам несколько подсказок. Выбирайте шляпу с умом», – написал Федерер.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.