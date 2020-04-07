Бывшая американская теннисистка, критиковавшая Шарапову, опубликовала фото без одежды

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд опубликовала новое фото в своём «инстаграме». 34-летняя спортсменка сфотографировалась без одежды, повернувшись к камере спиной.

«Коплю деньги на одежду», — подписала запись Харклроуд, использовав хештег #жизньнакарантине.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Лучшим достижением американки стало 39-е место в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла 13 различных турниров. В то же время Харклроуд признавалась, что недолюбливает россиянку Марию Шарапову. Эшли жёстко критиковала Марию во время скандала с мельдонием. Также Шараповой досталось за громкие крики на корте.

В настоящее время теннисисты находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции турниры отменили как минимум до лета.