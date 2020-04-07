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Димитров показал пресс в прямом эфире В. Уильямс

Димитров показал пресс в прямом эфире В. Уильямс
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Григор Димитров провёл совместную тренировку с американкой Винус Уильямс. Спортсмены устроили прямой эфир в «Инстаграме», порадовав подписчиков интересной тренировкой.

28-летний Димитров присоединился к лайву. Во время эфира болгарин сказал, что сейчас находится в плохой форме. И подтвердил слова, показав идеальный пресс. После этого Винус изобразила восхищение и упала.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса многие спортсмены находятся на самоизоляции. Они придумывают различные челленджи, проводят прямые эфиры, призывая подписчиков оставаться дома.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в теннисный сезон. Из-за угрозы распространения инфекции соревнования были отменены до лета.

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