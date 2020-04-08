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Кузнецова: оставаться в России было невозможно, там не было условий для тренировок

Кузнецова: оставаться в России было невозможно, там не было условий для тренировок
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, почему в детстве уехала тренироваться в Испанию. По её словам, в России не было соответствующих условий.

«В детстве мы выбирали между США и Испанией. В России оставаться было невозможно. Там не было необходимых условий, а люди слишком негативные. Я бы там ничего не добилась, когда со мной общаются жёстко, я просто закрываюсь. Сейчас всё уже изменилось, я стала старше и увереннее в себе. Сейчас я уже понимаю, что никому ничем не обязана. Нет, я играю не только для себя, я думаю о поклонниках, родителях.

Теннис дал мне личностный рост, развитие, знание. И именно в этом главная ценность тенниса, а не в деньгах и титулах. И речь тут обо всём: о личной жизни в разъездах, финансовой грамотности, дружбе. Всё это составные части лего. У обычного человека лего состоит из 2 тысяч деталей, а у теннисиста — из 50 тысяч деталей», — сказала Кузнецова в подкасте Racquet.

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