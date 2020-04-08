Тренер С. Уильямс призвал ATP, WTA и ITF помочь теннисистам, лишившимся заработка

Патрик Муратоглу, тренер бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс, призвал ведущие теннисные организации оказать помощь игрокам, не входящим в топ-100 мирового рейтинга. По словам Муратоглу, теннисистам, не входящим в мировую элиту, сейчас будет сложно из-за отмены турниров. Так, они лишатся источников существования.
«У теннисистов нет фиксированных зарплат, в отличие от футболистов или баскетболистов. Теннисисты сами платят за поездки, оплачивают труд тренеров. А их заработок зависит от того, сколько матчей они выиграли. Ведущие игроки полностью заслуживают свои доходы.
Но, на мой взгляд, это отвратительно, что игрок, занимающий 100-е место в рейтинге одного из самых популярных видов спорта, вынужден с трудом сводить концы с концами. Игроки, находящиеся за пределами топ-100, из-за паузы не зарабатывают вообще ничего. У них нет спонсорских контрактов.
Поэтому я бы хотел, чтобы ATP, WTA, ITF и организаторы турниров «Большого шлема» попытались найти решение. Мы надеемся, что эти органы проявят социальную ответственность и защитят экономику профессионального тенниса», — написал Муратоглу в своём «твиттере».
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