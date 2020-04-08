Тарпищев: не думаю, что для ведущих теннисистов простой чреват колоссальными потерями

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как ситуация с отменой турниров может повлиять на благосостояние теннисистов. По мнению Тарпищева, на ведущих игроках простой практически не скажется.

«Абсолютно всех теннисистов сейчас объединяет проблема – как держать форму. Никакие условия не позволят держать форму так, как это позволяет делать соревновательная практика, которой теннисисты лишены.

Большие проблемы у молодёжи, подрастающего поколения, потому что как им держать форму и что-то сохранять из наработанного — не понятно вообще. Но у них есть учёба, они дистанционно учатся.

Не думаю, что для ведущих теннисистов, членов сборной, простой чреват колоссальными материальными потерями. Получается так: нет трат, и нет доходов. Мы пытаемся поддерживать талантливых теннисистов в силу своих возможностей. Пытаемся осуществлять поддержку», — цитирует Тарпищева РИА «Новости».