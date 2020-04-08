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Хачанов, отвечая на вопросы подписчиков, назвал любимые сериалы

Хачанов, отвечая на вопросы подписчиков, назвал любимые сериалы
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов в своём «инстаграме» ответил на вопросы подписчиков.

Любимый турнир? «Ролан Гаррос».

Любимое русское блюдо? Пельмени.

Теннисист, вдохновивший на занятия теннисом? Сафин.

Весёлый парень в туре? Монфис.

Лучшие друзья в туре? Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Евгений Донской и Илья Ивашка.

Часто ли бываешь в Армении? Был несколько раз, но жду возможности с удовольствием вернуться.

Как часто у тебя тренировки? Тренируюсь 6 дней в неделю по 2,5 часа, чтобы поддерживать форму.

Любимые сериалы? «Викинги», «Чёрный список» и «Бумажный дом».

Партнёр мечты по игре в паре? У меня уже есть один (Андрей Рублёв).

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.

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