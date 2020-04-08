Хачанов, отвечая на вопросы подписчиков, назвал любимые сериалы

Российский теннисист Карен Хачанов в своём «инстаграме» ответил на вопросы подписчиков.



Любимый турнир? «Ролан Гаррос».



Любимое русское блюдо? Пельмени.



Теннисист, вдохновивший на занятия теннисом? Сафин.



Весёлый парень в туре? Монфис.



Лучшие друзья в туре? Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Евгений Донской и Илья Ивашка.



Часто ли бываешь в Армении? Был несколько раз, но жду возможности с удовольствием вернуться.



Как часто у тебя тренировки? Тренируюсь 6 дней в неделю по 2,5 часа, чтобы поддерживать форму.



Любимые сериалы? «Викинги», «Чёрный список» и «Бумажный дом».



Партнёр мечты по игре в паре? У меня уже есть один (Андрей Рублёв).



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.