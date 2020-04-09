Серена Уильямс рассказала, как сочетает теннис с личной жизнью

Одна из самых титулованных теннисисток современности 38-летняя американка Серена Уильямс рассказала, как ей удаётся сочетать высокие спортивные достижения с личной жизнью.

«Как бы странно это ни прозвучало, но каждый день я полностью отключаю свой мозг. Я очень много работаю, разрываясь между теннисом и управлением Serena Ventures и Serena Clothing. Это очень много, поэтому мне нужно выключить свой мозг и ни о чём не думать.

И это действительно помогает мне сосредоточиться на Олимпии, ценить каждый момент, не находясь мыслями где-то в другом месте. Когда я с дочерью, понимаю, что мне просто нужно отключиться», — приводит слова Серены Tennis World USA.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» замужем за сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном. 1 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Олимпия.