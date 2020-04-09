Серена Уильямс рассказала, как сочетает теннис с личной жизнью

Одна из самых титулованных теннисисток современности 38-летняя американка Серена Уильямс рассказала, как ей удаётся сочетать высокие спортивные достижения с личной жизнью.
«Как бы странно это ни прозвучало, но каждый день я полностью отключаю свой мозг. Я очень много работаю, разрываясь между теннисом и управлением Serena Ventures и Serena Clothing. Это очень много, поэтому мне нужно выключить свой мозг и ни о чём не думать.
И это действительно помогает мне сосредоточиться на Олимпии, ценить каждый момент, не находясь мыслями где-то в другом месте. Когда я с дочерью, понимаю, что мне просто нужно отключиться», — приводит слова Серены Tennis World USA.
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» замужем за сооснователем сайта Reddit Алексисом Оганяном. 1 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Олимпия.
- 9 апреля 2020
-
09:43
-
00:58
- 8 апреля 2020
-
23:53
-
20:09
-
18:20
-
15:31
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:29
-
10:18
-
09:27
-
09:13
-
00:22
- 7 апреля 2020
-
22:45
-
18:46
-
16:41
-
15:53
-
15:50
-
15:19
-
14:58
-
14:40
-
13:25
-
11:53
-
10:50
-
09:56
-
09:36
-
02:49
-
00:52
- 6 апреля 2020
-
23:56
-
21:58
-
19:52
-
18:40
-
18:11
-
18:11