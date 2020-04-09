Роджер Федерер рассказал, почему не носит капри

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который считается законодателем моды как на корте, так и вне его, рассказал об опыте тестирования брюк капри.
«Надел их на домашний турнир в Базеле. Когда я вышел на корт, все игроки посмотрели на меня с недоумением: „Что это?“. Я ответил, что просто тестирую их, но не играю в них.
Отказался от этой затеи, так как понял, что это не для меня. Но затем в капри появился Карлос Мойя, а позже Рафаэль Надаль. Он отлично смотрелся в капри с его длинными волосами. Мне бы хотелось, чтобы он вновь играл в капри, но он не хочет, а жаль", — приводит слова Федерера Tennis World USA.
О стиле и моде Федерер не забывает даже во время самоизоляции. Как Роджер запустил очередной челлендж в стильной шляпе, можно посмотреть на «Чемпионате».
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