Федерер восхитился оригинальностью участников запущенного им челленджа в шляпе

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поблагодарил всех участников запущенного им несложного челленджа.

Согласно условиям, необходимо было быстро отбивать мяч теннисной ракеткой от стены, не забыв при этом надеть головной убор. Федерер показал челлендж в белой шляпе. Участники флешмоба использовали различные головные уборы, выполняли удары на кухне, с собаками и детьми.

«Спасибо всем, кто принял участие. Было несколько потрясающих видео: удары, наряды, места, шляпы, собаки, дети, зеркала, холодильники, стены и врачи. Получил большое удовольствие от увиденного! Продолжайте!» — написал Федерер на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Выбирайте шляпу с умом». Роджер Федерер запустил новый челлендж