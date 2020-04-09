«Единственное, что хорошо делаю на кухне». Касаткина почеканила сковородкой теннисный мяч

Российская теннисистка Дарья Касаткина продемонстрировала свои умения на кухне. Спортсменка взяла сковородку, стакан и теннисный мяч. Сначала Дарья в течение некоторого времени чеканила мяч сковородкой, а затем отправила его точно в стакан.
«Единственное, что я хорошо делаю на кухне», — подписала Дарья видеоролик на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
22-летняя Касаткина занимает 66-е место в рейтинге WTA и имеет победы на двух турнирах – в Чарльстоне-2017 и Кубке Кремля—2018.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры приостановлены до середины июля. Спортсмены тренируются дома.
В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1459 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 10 131 человека, из которых выздоровело 698. Зафиксировано ещё 13 летальных исходов. За всё время скончалось 76 человек.
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