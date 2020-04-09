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Элина Свитолина показала тренировку для укрепления мышц всего тела

Элина Свитолина показала тренировку для укрепления мышц всего тела
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась комплексом упражнений для укрепления мышц всего тела.

Согласно правилам, которые Свитолина описала на своей странице в «Инстаграме», через каждые 50 секунд необходимо делать 10-секундную паузу. На первом уровне комплекс нужно повторять четыре раза, делая минутный отдых между подходами. В дальнейшем число повторений следует увеличивать до пяти-шести и даже восьми. Отдельно теннисистка упомянула второе упражнение – выпады с поднятием ноги, которое нужно делать каждой ногой по 25 секунд.

При выполнении некоторых упражнений могут потребоваться подручные средства. Например, баночка орехового крема или бутылка с водой.

Видео доступно на «Чемпионате»

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