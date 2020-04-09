Элина Свитолина показала тренировку для укрепления мышц всего тела
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась комплексом упражнений для укрепления мышц всего тела.
Согласно правилам, которые Свитолина описала на своей странице в «Инстаграме», через каждые 50 секунд необходимо делать 10-секундную паузу. На первом уровне комплекс нужно повторять четыре раза, делая минутный отдых между подходами. В дальнейшем число повторений следует увеличивать до пяти-шести и даже восьми. Отдельно теннисистка упомянула второе упражнение – выпады с поднятием ноги, которое нужно делать каждой ногой по 25 секунд.
При выполнении некоторых упражнений могут потребоваться подручные средства. Например, баночка орехового крема или бутылка с водой.
Видео доступно на «Чемпионате»
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